3 buçuk milyon açık pozisyon var; yıllık 100 bin dolardan fazla kazandırıyor!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:13

Teknolojinin artması, daha fazla şirketin çevrimiçi olmasıyla birlikte siber saldırılar da artıyor. FBI, ABD'de pandemiden bu yana bildirilen siber suçlarda yüzde 300'lük bir artış tespit etmiş. Siber saldırı tehdidi arttıkça, siber güvenlik uzmanlarına olan talep de artıyor.

Chip'in ayrıntılarını verdiğ CNBC'nin haberine göre ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu, siber güvenlik işlerinin sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 32 artacağını öngörüyor. Bu oran genel meslek ortalamasından yüksek.

3 BUÇUK MİLYON AÇIK POZİSYON VAR

Google'ın Amerika kıtası pazarlama müdürü Lisa Gevelber da şu an küresel olarak bu konuda yaklaşık 3,5 milyon açık pozisyon olduğunu söylüyor. Gevelber'e göre birçok kişi, bu alanı uzmanlık gerektiren teknik bilgi bir rol olduğu için girilmesi zor olarak görüyor. Ancak Gevelber bu görüşe itiraz ediyor. Gevelber, "Atlanan şey bu alanda yüksek maaşlı bir işe girmek için lisans derecesine ihtiyacınızın olmadığı ve bir kez girdiğinizde iş güvenliğinin güçlü olduğu. İşverenler siber güvenlik alanında rahat çalışabilecek kişileri bulmakta gerçekten zorlanıyor, ancak bu becerilere sahip kişilere inanılmaz bir ihtiyaç ve talep var" diyor.

Teknoloji devinin 2017 yılında beceri kazandırma girişimi olan Grow with Google'ı kurmasının nedenlerinden biri de bu olmuş. Online program, siber güvenlik gibi talep gören beceriler için dersler ve sertifikalar sağlıyor.

Makaleye göre siber güvenlik alanında güvenlik mühendisliği, siber güvenlik analistliği ve güvenlik mimarlığı gibi roller oldukça popüler.

Gevelber, siber güvenlik uzmanlarına tüm sektörlerde ihtiyaç duyulduğunu, ancak özellikle finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve kamuda acil ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bazı şirketlerin Google'ın siber güvenlik sertifika programından mezun olanları doğrudan işe aldığını da ekliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI DA VAR

Habere göre ABD'de birçok siber güvenlik işi için ortalama ücret yıllık 100.000 doları aşıyor. Yine makaleye göre piyasada düzinelerce uzaktan siber güvenlik işi bulunuyor ve bunlardan bazıları yılda 200.000 dolardan fazla ücret ödüyor. Gevelber, "Siber güvenlik, çok sayıda büyüme fırsatı sunan heyecan verici bir alan" diyor.