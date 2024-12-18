10 yaşındaki çocuk babaannesini yangından kurtardı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 18.12.2024 - 13:21

Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Fatma Uçar’ın evinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Alt katında kalan 10 yaşındaki torunu Ali Uçar dumanı fark edip babaannesinin yanına giderek yangın çıktığını söyleyip onun evden çıkmasını sağladı.

Yaşadığı anları aktaran Fatma Uçar, “Ben uyuyordum. Bir süre sonra ses duyup hırsız zannettim. Sonra çocuk geldi ev yanıyor diye bağırdı, ağzımı örterek çıktım. Torunum kurtardı beni. Eşyalarım ve her yer yandı. Şimdilik çocukların yanında duracağım. Buna şükür. Kedimde dumanda etkilenip telef oldu" diye konuştu.

Babaannesini dumanların arasına girerek kurtaran 10 yaşındaki Ali Uçar, “Yangın çıktığını görünce hemen babaannemin yanına gittim. 'Ebe kalk yangın var' dedim. Babaannem dışarı çıktı ağlıyordu. Tüm mahalle geldi yardım etti” dedi.

Yangında evde maddi hasar oluşurken Kozan Kızılay Şubesi ve Kozan Kaymakamlığı yangından son anda kurtarılan Fatma Uçar’a yardım etmek için inceleme başlattı.