Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Kozan'da yaşayan 75 yaşındaki Mümin Öner, dut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Öner'in hayatını kaybettiği belirlenirken; olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:07
Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Mümin Öner, hayatını kaybetti.

Olay, 20 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Çokak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, merdivenle dut ağacına çıkan Mümin Öner, dengesini kaybedip düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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