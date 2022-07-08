10 yaşındaki Gizem boğularak hayatını kaybetti

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:26

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan tatil için ailesiyle gelen Gizem Çakmak, kardeşi K.Ç. ve kuzeni U.Ç. ile denize gitti. Bir süre denizde yüzen küçük çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Çocukların denizde sürüklendiğini gören Köse Erkal, suya girerek K.Ç. ile U.Ç.’yi çıkarttı, Gizem Çakmak ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede çalışma başlattı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Sahildekiler de suya girip el ele tutuşarak insan zinciri oluşturup Gizem’i aradı. Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın halde bulunarak, sudan çıkartıldı. Ambulansa götürülen Gizem Çakmak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren K.Ç. ile U.Ç.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklarda 2’sini kurtaran Köse Erkal, "Burada tatil yapmaya geldik. Bugün de yüzmeye gelmiştik. Buraya geleli 40 dakika oldu olmadı, imdat çağırısı duydum. Koşarak denize girdim, baktım 3 çocuk denizde çırpınıyor. Üçüncü çocuğu sonradan fark ettim. Birini getirdikten sonra, diğerini almaya giderken fark ettim ki üçüncü bir çocuk var. Tekrar girip almak istedim, mümkün değildi. Gözden kayboldu. Birkaç kere dalıp baktım, göremedim. Zaten kendim de bitmiştim. Bitkin bir şekilde attım kendimi kenara" dedi.