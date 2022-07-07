Rize'de serinlemek için denize giren Ebrar, boğuldu
Rize'de, serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunan Ebrar Aktaş (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'de dün akşam saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'ndeki plajda serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı. Aktaş için ihbarla gelen dalgıç polisler suda arama yaptı. Dalgıç polisler tarafından suyun altında bulunan Aktaş, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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