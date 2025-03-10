Erzurum'da eczacı evinde ölü bulundu

Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Erzurum'da eczacı evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:49

Erzurum'un Pasinler ilçesinde eczacılık yapan Yıldız'dan 3 gündür haber alamayan işyerindekiler, eczacının Rabiana Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ndeki evine gitti.

Yıldız'ın evde yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Yıldızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.


İlgili Haberler

Belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu!

Belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu!
Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: 24 yaşındaki genç apartman bahçesinde ölü bulundu

Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: 24 yaşındaki genç apartman bahçesinde ölü bulundu
Diyarbakır'da kaybolmuştu, Batman'da ölü bulundu! 24 yaşındaki şahıs katledildi

Diyarbakır'da kaybolmuştu, Batman'da ölü bulundu! 24 yaşındaki şahıs katledildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler