100 bin dolarlık şantaj! Oğlunun fotoğraflarıyla tehdit ettiler

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:27

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Sancaktepe'de A.U. isimli mağdurun tehdit edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin A.U.'yu telefonla arayarak ve mesaj atarak 100 bin dolar talep ettiği belirlendi. Ancak A.U.’nun bu taleplere yanıt vermemesi üzerine şüpheliler, oğlunun sosyal medya hesaplarını buldu.

Müzisyen olan E.U. ile iletişime geçen şüpheliler, çocuklarına gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyerek Kocaeli'deki bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladı. Buluşma sırasında E.U.'nun ve aracının fotoğraflarını gizlice çeken zanlılar, bu görüntüleri baba A.U.'ya göndererek tehditlerini sürdürdü.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin F.B. ve B.D. olduğunu tespit etti. 20 Şubat’ta İstanbul’un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından “yağma” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.