100 kiloluk mazgal kapağını sırtlayıp böyle çaldı
Kocaeli’de oto yıkamacının önündeki su kanalının 100 kilo ağırlığındaki mazgalı çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda gerçekleşen olayda, sabah saatlerinde dükkana gelen işyeri çalışanları, su kanalının mazgalının yerinde olmadığını gördü.
Kamera kayıtlarını izleyen işyeri sahibi Ali Ayhan, 100 kiloluk mazgalın hırsız tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kamerasında oto yıkamanın önüne gelen şüphelinin önce etrafını gözetleyip, sonra mazgalı yerinden söküp kaçtığı kayıtlara yansıdı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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