100 yıl hapisle aranan firari gardırobun üstünde yakalandı

Ankara'da birçok suçtan 100 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, kaldığı adreste gardırobun üzerinde saklanırken yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:21
100 yıl hapisle aranan firari gardırobun üstünde yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K.'nin Keçiören ilçesinde kaldığı evi tespit etti.

Adrese 13 Mart günü gece yarısı sıralarında düzenlenen operasyonda V.K, gardırobun üzerinde saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan firarinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 


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