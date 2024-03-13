İnternetten araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şahsa 4 yıl hapis verildi

Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:30

Güncelleme: 13.03.2024 - 18:30

Samsun ikamet eden Muhammet A., araç kiralamak için internette ilan veren Abdulkadir G. ile telefonla irtibat kurulup verdiği hesap numarasına bin lira gönderdi. Abdulkadir G., Muhammet A.’ya gönderdiği mesajı onaylamasını istedi. Muhammet A. gelen mesajı onaylayınca hesabından 10 bin lira daha para çekildi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu. Abdulkadir G. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 20 bin 820 TL de adli para cezasına çarptırıldı.