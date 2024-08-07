100. Yılımızda emin adımlarla... Cumhuriyet TV 500 bin aboneye ulaştı...

Cumhuriyet TV abone sayımız 500 bine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:11
100. Yılımızda emin adımlarla... Cumhuriyet TV 500 bin aboneye ulaştı...
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Türkiye’nin en köklü gazetesi Cumhuriyet 100. yılında dijital dünyada da yoluna doludizgin devam ediyor. Gazetemizin YouTube kanalı Cumhuriyet TV, 500 bin aboneye ulaştı! Cumhuriyet TV, canlı yayınlar, haber programları ve belgesel içerikleriyle izleyicilerine daha geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam edecek. Bu büyük başarıyı kutlarken, destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz. Cumhuriyet TV olarak, objektif ve kaliteli habercilik anlayışımızla büyümeye devam edeceğiz.

Abone sayımızın 500 bine ulaşması, siz değerli izleyicilerimizin bize olan güveninin bir göstergesidir. Hep birlikte daha güçlü ve daha geniş bir kitleye hitap etmeye devam edeceğiz.


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