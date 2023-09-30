Cumhuriyet gazetesi yazarlarına 100. yıla özel ödül: Cumhuriyet Ödülleri bu hafta sonu verilecek
Cumhuriyet gazetesi yazarlarının da layık görüldüğü ve Siyaset ve kültür temalı Dağarcık Türkiye Dergisi tarafından düzenlenecek olan Cumhuriyet Ödülleri, 29 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İnternet ortamında yayımlanan ve 13 yıldır düzenli olarak çıkan siyaset ve kültür temalı Dağarcık Türkiye Dergisi, Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Ödülleri verme kararı aldı.
Birbirinden değerli 25 düşün insanı tarafından çıkarılan Dağarcık Türkiye’nin Cumhuriyet Ödülleri’ne; gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen ile Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı layık görüldü.
Ödüle layık görülen isimlerin Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına sahip çıktığı belirtildi.
BU HAFTA SONU DÜZENLENECEK
‘Ütopyalar Toplantıları’nda yapılacak olan ödül töreni, 29 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir Karaburun’da “Cumhuriyet’in 100 Yılında Geleceği Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” temasıyla gerçekleştirilecek.
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