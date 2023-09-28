Gazetemize 3 ödül

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kültürel varlıkların korunması çalışmalarıyla bilinen mimar Emre Madran anısına düzenlenen “Edep Ya Hu” buluşmalarının dokuzuncusunu, “deprem sonrası kültürel miras aracılığı ile toplumsal iyileşme” temasıyla Antakya’da gerçekleştirdi. Etkinlikte 2023 yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri de sahiplerini buldu. Gazetemiz muhabiri Merve Kılıç, yazılı basın dalında ödüle değer görüldü.

Dayanışma Ödülü de yazıları nedeniyle cezaevinde olan gazetemizin yazarı Barış Pehlivan ile tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’a verildi. Onur Ödülü’ne Akbelen Direnişi adına Nejla Işık ve Esra Işık, Özel Ödül’e ise avukat Turgut Kazan ve avukat Gökçe Bolat değer görüldü. Ödüller, 2 Ekim’de Ankara’da Dünya Mimarlık Günü açılışında yapılacak ödül töreni ile sahiplerine teslim edilecek.

DİL BAYRAMI’NIN 91. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE CUMHURİYET’E ÖDÜL

Ulu önder Atatürk’ün talimatıyla 1932’de düzenlenen “Birinci Türk Dil Kurultayı”nın açılış günü olan ve her yıl Dil Bayramı olarak kutlanan 26 Eylül’de Ankara özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Dil Bayramı’nın 91. yılı kutlamalarında Dil Derneği üyeleri Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti. Etkinlikler Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödül Töreni’yle devam etti. Törene; eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dil Derneği ile Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) üyeleri katıldı.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Ali Nihat Yavşan’ın yaptığı törenin açılışında konuşan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, “Biz, ülkeyi ve Türkçeyi özgürleştiren Atatürk’ün ardıllarıyız. Mustafa Kemal’ce düşünen milyonlarız. Milyonlarca Atatürk’üz, Atatürkçüyüz. Yobazlar, yobazlara çanak tutanlar unutmasın. Azınlık ve yılgın değiliz. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek laik kalacak. Sonsuza kadar direneceğiz” dedi.

‘BU ORTAK DİLİMİZ’

Konuşmaların ardından Ömer Asım Aksoy Ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl, gazetemizin çizeri Zafer Temoçin ödüle değer görüldü. Ödülünü Ahmet Necdet Sezer’den alan Temoçin, yaptığı konuşmada, “Biz düşüncelerimizi sözcüklerle değil, çizdiğimiz görseller ve imgelerle aktarırız. Dil Derneği’nin başka bir dilde düşüncelerini anlatan kişilere ödül vermesi, çelişkili görülebilir. Ancak kullandığımız ortak dil; eşitlik, adalet ve barış dilidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, hangi dili konuşursak konuşalım bu ortak dilimiz; birbirimizi anlamamızı ve yakınlaşmamızı sağlıyor. Bu yakınlaşmanın ürünü olan bu ödülü almaktan onur duyuyorum” dedi.

Etkinlikte son olarak Sunay Akın’ın “Türkçe, ses bayrağımız” başlıklı gösterisi sahnelendi.

(Alper Taşdelen)

‘LAİKLİK BİLİM VE AKLA DAYANIR’

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise konuşmasında, “Türkçeye düşman olanlar aynı zamanda Atatürk’e, Cumhuriyete, laikliğe düşman. Türkçeye sahip çıkmak; cumhuriyete, Atatürk’e, Aydınlanma devrimine sahip çıkmak demek” ifadelerini kullandı. Karşı Devrimcilerin ve Aydınlanma devrimi, Cumhuriyet ve laikliğe karşı düşmanlık gösterenlerin boş bir çaba içerisinde olduğunun altını çizen Taşdelen, “Atatürkçülük; Cumhuriyet, laiklik bilim ve akla dayanır. Bu nedenle bilime ve akla karşı galip gelmek mümkün değildir. Çünkü sürekli kendini yeniler, devrimi sağlar. Atatürk, Cumhuriyeti gençlerine emanet etmiştir. Bu nedenle Atatürkçüler yenilmez. Çünkü bilim ölmez” diye konuştu.