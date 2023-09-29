Cumhuriyet'e 2 ödül

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceği Yeniden Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” temasıyla düzenlenecek olan 29. Ütopyalar Toplantısı bugün İzmir Karaburun’da başlayacak.

1 Ekim’e kadar sürecek toplantıda yogadan söyleşiye birçok etkinlik düzenlenecek.

Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen ve Mehmet Ali Güller de etkinlikte söyleşi yapacak. Yazarlarımıza söyleşilerinin ardından “Cumhuriyet Ödülü” verilecek.