Cumhuriyet'e 2 ödül
Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen ve Mehmet Ali Güller ödül alacak.
“Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceği Yeniden Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” temasıyla düzenlenecek olan 29. Ütopyalar Toplantısı bugün İzmir Karaburun’da başlayacak.
1 Ekim’e kadar sürecek toplantıda yogadan söyleşiye birçok etkinlik düzenlenecek.
Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen ve Mehmet Ali Güller de etkinlikte söyleşi yapacak. Yazarlarımıza söyleşilerinin ardından “Cumhuriyet Ödülü” verilecek.
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