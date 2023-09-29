Cumhuriyet'e 2 ödül

Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen ve Mehmet Ali Güller ödül alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00
Cumhuriyet'e 2 ödül
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“Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceği Yeniden Tasarlamak: Ütopya ve Devrim” temasıyla düzenlenecek olan 29. Ütopyalar Toplantısı bugün İzmir Karaburun’da başlayacak. 

1 Ekim’e kadar sürecek toplantıda yogadan söyleşiye birçok etkinlik düzenlenecek.

Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen ve Mehmet Ali Güller de etkinlikte söyleşi yapacak. Yazarlarımıza söyleşilerinin ardından “Cumhuriyet Ödülü” verilecek.


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Cumhuriyet Gazetesi Zülal Kalkandelen mehmet ali güller

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