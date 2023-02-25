105 kişiye mezar olmuştu... Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende tutuklandı
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende (84), Eskişehir'de yakalandı. Arif Sami Rende, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık tarafından tutukla talebiyle sevk edilen Rende, avukatların itirazı üzerine Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Rende'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Belirlenen adresteki evde yakalanarak gözaltına alınan Arif Sami Rende, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Rende, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- 'Fıs Fıs İsmail'in 'seçim' videosu gündem oldu
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- Konya'da korkutan deprem!
- Yılın ilk ayında 1646 şirket kapandı
- Erdoğan’dan görevden alma ve atama kararları
- Jeoloji mühendislerinden 'dolgu alanlar' uyarısı
- Ehliyeti olanlar dikkat: SMS'li uyarı
- Ebrar'ın yeni takımı belli oldu! Servet değerinde maaş