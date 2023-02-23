105 yurttaşa mezar oldu: Rende Sitesi'nde gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya’da bulunan ve 105 yurttaşın yaşamını yitirdiği Farklı Yaşam Rende Sitesi’yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Site sakinleri, toprak sahibi ve A ile B blokta kolon kestiği iddia edilen Arif Sami Rende ve Hülya Rende hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını iddia ettiler.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00
105 yurttaşa mezar oldu: Rende Sitesi'nde gözaltı kararı
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Dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin A ve B blokları depremde yıkılmış, B blokta ise 2017 yılında kolon kesme iddiasına ilişkin suç duyurusuna savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Gazetemizin ortaya çıkardığı bu gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Gizlilik kararı alınan soruşturmaya yönelik gazetemize konuşan mağdur site sakinleri ise kendilerine Rende ailesi hakkında gözaltı kararının alındığı bilgisinin çeşitli kaynaklarca ulaştırıldığını iddia etti.

İddiayı ileten ve bu aşamada ismini paylaşmak istemeyen yurttaşlar, “Bize bu bilgiyi iletenler, ‘İçiniz rahat olsun adalet yerini bulacak’ dediler ancak süreç işlerken sorumluların kaçmasından endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandılar.


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