Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 16:16

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:30

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Antakya’da bulunan ve dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin de A ve B blokları da bu depremlerde yıkıldı. Yıkılan binalarda 105 kişi yaşamını yitirdi.

Sitenin toprak sahipleri Arif Sami Rende ve Müteahhit Fevzi Yılmaz arasındaki anlaşmazlık sonucu A ve B bloklar Rende’de, C ve D bloklar ise Yılmaz’da kalacak biçimde paylaşım yapıldı. Depremde ise A ve B blokları yıkıldı, C ve D blokları ayakta kaldı.

Cumhuriyet gazetesi, Yılmaz tarafının avukatları aracılığıyla 2016 yılında dava açtığı bilgisine ulaşmış, Rende tarafında kalan B blokun zemin katındaki kolonların kreş yapımı için kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da ortaya çıkarmıştı. Savcılık o suç duyurusuna ise 2017 yılında takipsizlik kararı vermişti.

SAVCIYA İNCELEME

Anadolu Ajansı'ndan paylaşılan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.