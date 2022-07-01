11 adrese 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya’da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 12:28
11 adrese 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin Sakarya'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU

Operasyonda, 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, torna tezgahı ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile silah parçaları ele geçirildi. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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