11 adrese 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 6 gözaltı
Sakarya’da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin Sakarya'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU
Operasyonda, 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, torna tezgahı ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile silah parçaları ele geçirildi. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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