İzmir'de 'hava destekli' operasyon: 25 hükümlü yakalandı

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:13

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranmaları olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polis görev yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında 'hırsızlık', 'kasten öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu bulundurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'silahla tehdit' suçlarından aranan 25 hükümlü yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.