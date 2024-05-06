11 araç birbirine girdi!

Antalya'da şehir içi halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 11 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:57
11 araç birbirine girdi!
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Kaza, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökmen G. (48) idaresindeki 07 AU 0011 plakalı özel halk otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle öndeki 10 araç bağlantılı şekilde birbirine çarptı. Kazada halk otobüsü şoförü Gökmen G., otobüsteki 1 yolcu ve diğer araçlardan birinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. 

Kazaya karışan araçmların tamamında maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ihbarla yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik ışıklarında bekleyen araçların yanında duran halk otobüsünün, bir anda araçlara çarparak zincirleme kazaya neden olduğu görüntülere yansıdı.


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