11 ayrı suçtan hapis kararı vardı... Yakalandı!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Milas’ta 11 ayrı suçtan karara bağlanmış hapis cezası bulunun şahsı yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 08:14
11 ayrı suçtan hapis kararı vardı... Yakalandı!
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Hakkında ‘Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, kadına karşı tehdit’ gibi 11 ayrı suçtan 15 yıl, 8 ay, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 47 yaşındaki B.K. Milas Kıracağız Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.K. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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