11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 11:37
11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Köşençiftliği köyü mülki sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç yediemin otoparkına teslim edilerek, 1 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.


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