11 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:01

Güncelleme: 11.09.2023 - 08:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin kıyıları ile Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer (1-3 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu, Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Trabzon'un iç kesimlerinin, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık