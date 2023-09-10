10 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 08:31

Güncelleme: 10.09.2023 - 08:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAKARYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 26°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık