10 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Eylül 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul dahil birçok için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege,
Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır,
Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana,
Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç,
Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke
genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu
Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli olarak esmesi
bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in iç
kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın
güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması
beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda
aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi
beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli
olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul
çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi
bekleniyor.
EDİRNE 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yer
yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAKARYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç
kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat)
eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor:
Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların
öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların
iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların
Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde
yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 24°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece
saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 25°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların
batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı
kesimlerinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 26°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
BOLU 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin
çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer
kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari
çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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