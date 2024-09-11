11 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:40

MANİSA ilinde 11 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-11 2024-09-11 16:00:55.905-2024-09-11 18:00:05.526 saatleri arasında Ahmetli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.