11 katlı binanın otoparkı çöktü, 'Kayıp yok' diyerek kurban kestiler!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 06.10.2023 - 15:56

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde korkutan anlar yaşandı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI!

Edinilen bilgiye göre; 1237'nci Cadde'de yapılan su kanalı yenileme çalışması nedeniyle gece saatlerinde toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü. Çökme sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, otoparkta hasar meydana geldi.

Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti.