Panik anları... 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü!

İstanbul Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Bu sırada mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Çökme anı kameralara da yansırken ölen yada yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:38
Panik anları... 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Bu sırada mahallede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Çökme anı kameralara da yansırken, ölen yada yaralanan olmadı.


Player Alanı
apartman Cephe çökme çöktü Esenler İstanbul panik

İlgili Haberler

Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 kişi yaralandı

Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 kişi yaralandı
Güngören'de beton çöktü, oluşan çukura düşen 2 kişi yaralandı

Güngören'de beton çöktü, oluşan çukura düşen 2 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler