Panik anları... 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü!
İstanbul Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Bu sırada mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Çökme anı kameralara da yansırken ölen yada yaralanan olmadı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Bu sırada mahallede panik yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Çökme anı kameralara da yansırken, ölen yada yaralanan olmadı.
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