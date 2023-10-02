Son dakika... Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Son dakika haberi... İstanbul Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:57
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Zeytinburnu Maltepe'de bulunan sanayi sitesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Kuvvetli yağışın etkisiyle çöktüğü belirtilen duvarın altında kalan 4 araçta büyük hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.


Zeytinburnu

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