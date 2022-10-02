11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
02 Ekim 2022 Pazar, 16:05
11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Kayseri Talas'a bağlı Metehan Sokak'ta 13 katlı bir binada meydana gelen olayda 58 yaşındaki S.T., 11. kattan aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 




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