Özgür Özel'den, Manisa'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobüs ile tahta yüklü çekicinin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, kazada 27 kişi yaralandı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 11 ÖLÜ

Manisa Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeere yer verildi:

"Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki kazada hayatını kaybeden yurttaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Özel, X'ten yaptığı paylaşımda, "Manisa Akhisar’da meydana gelen kazada 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmamasını, yaralı yurttaşlarımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.