11 suçtan aranıyordu... Yakalandı!
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 11 suçtan aranan ve toplam 32 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığınca Büyükkarıştıran beldesindeki aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 11 farklı suçtan aranan ve toplam 32 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yakalanan zanlının "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli konut dokunulmazlığını ihmal etme", "basit yaralama", "kasten yaralama", "evden hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık", "açıktan hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi 11 farklı suçtan aranması olduğu bildirildi.
Yakalanan şahıs tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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