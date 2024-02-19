Interpol tarafından aranan 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 23 kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:48
Interpol tarafından aranan 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “6 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-43’ operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı.” açıklamasında bulundu. 



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