Interpol tarafından aranan 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:48

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “6 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-43’ operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı.” açıklamasında bulundu.



