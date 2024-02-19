Interpol tarafından aranan 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 23 kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “6 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-43’ operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı.” açıklamasında bulundu.
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