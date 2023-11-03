11 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar: 42'şer yılla yargılanan sanıklara beraat!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 19:33

Güncelleme: 03.11.2023 - 19:33

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Esra Yücel, 2016 yılında çöp atmak için dışarı çıktığında Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler tarafından istismara uğradı.

Duvar’dan Evrim Deniz’in haberine göre, istismar anını kamerayla görüntüleyen failler, Esra Yücel’i olayı kimseye anlatmaması için ölümle ve görüntüleri yaymakla tehdit etti.

Daha sonra failler tarafından uçurumdan atılan Esra Yücel, bir sonraki gün köylüler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede alınan ilk ifadesinde istismarı anlatan Yücel, yaklaşık bir ay sonra verdiği savcılık ifadesinde sanıkların isimlerini de beyan etti.

Çocuğun ifadesi doğrultusunda üç zanlı, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 aylık tutukluluklarının ardından DNA testleri, HTS ve PTS kayıtlarına ve çocuğun beyanlarına rağmen, ‘somut delil yok’ gerekçesiyle sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararının ardından Esra Yücel’in yaşamına son verdiği öne sürüldü.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Bugün başlayan karar duruşmasına Türkiye’nin çeşitli illerinden avukatlar ve kadın kurumları katılım sağladı. Şemdinli Adliyesi'nden SEGBİS aracılığı ile bağlanması beklenen sanıklar duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanıkların avukatı AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ise 5 Eylül de müdafilikten çekilmişti.

‘AĞABEY SALONDAN ÇIKARILDI, AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ’

Duruşmadan önce ölümle tehdit edilen Esra Yücel'in ağabeyi Ömer Yücel'in duruşmaya müşteki olarak katılımı heyet tarafından reddedilmesinin ardından Ömer Yücel'in duruşma salonundan polis eşliğinde çıkarıldı. Olayların ardından avukatlar duruşma salonunu terk etti. Mahkeme salonundan dışarı çıkan avukatlar kendi aralarında ortak bir karar almaya çalışırken mahkeme heyeti karar aldı.

BERAAT KARARI!

Müzakerelerden sonuç çıkmayınca mağdur vekili ve tüm avukatlar duruşmaya katılmama kararı aldı. Salonda avukatlar olmadan karar veren mahkeme heyeti, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla yargılanan ve 8 ay sonra serbest bırakılan sanıklar 42’şer yılla yargılanan Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler hakkında beraat kararı verdi.

“YİNE BİR HUKUK FACİASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kararın ardından basın açıklaması yapıldı. Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, "Yine bir hukuk faciası ile karşı karşıyayız. Dosyada somut bilgi ve belge olmasına rağmen Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye’deki cezasızlık politikasını devam ettirdi. Hukuk mücadelemizi hiçbir güç engelleyemez. Buradaki yargı kararı hukuka aykırıdır. Yargının beraat kararının gerekçesi olarak kadın DNA’sının erkek DNA’sına nazaran baskın çıkması ve sanıkların kimliklerinin tespit edilmediği gösterildi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dosya burada son bulmayacak. İstinafa gideceğiz. Esra’nın ağabeyi Ömer’in dışarı atılması mahkeme heyetinin tavrını zaten gösteriyordu" diye konuştu.

VALİ YARDIMCISI DA DURUŞMAYA KATILDI

Konuşmasının devamında duruşmaya sanıkların katılmamasının altını çizen Canan, karar duruşmasında, bugüne kadar duruşmalara katılmayan Vali Yardımcısının da bulunduğunu belirtti. Vali Yardımcısının katılmasını gazetecilerin sorularına rağmen yorumlamayan baro başkanı Canan’ın ardından Esra Yücel’in abisi Ömer Yücel konuştu.

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Ömer Yücel 7 yıllık adaletsizliğin sonucunda annesini ve kız kardeşini kaybettiğini belirtti. Yücel, "O köydeki baskılara rağmen ben buraya gelen avukatlara teşekkür ettim, bunun için beni dışarı attılar. Eğer ben kız kardeşimin hakkını savunmayacaksam o zaman kim savunacak? Ama adalet yerini bulmadı. 42 yıl ile yargılanan failler beraat etti. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. O kadar beyan var. Olaydan hemen sonra alınan ifadeler var. Esra’nın beyanları var, buna rağmen serbest kaldılar. İstinafa gideceğiz" diye konuştu.