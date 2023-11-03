‘Muhtar çocuğu defalarca istismar etti’ iddiasında yeni gelişme!

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahalle muhtarı Nihat Y. (69), görevinden alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:36
‘Muhtar çocuğu defalarca istismar etti’ iddiasında yeni gelişme!
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Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan 14 yaşındaki çocuk, 23 Ekim'de polise giderek annesini tanıdığı kırsal Mağaracık muhtarı Nihat Y.'nin kendisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, şikayetçi oldu. 

Şikayet sonrası 'köy ağası' olarak da bilinen muhtar Nihat Y. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden ve son 5 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Nihat Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Çocuk devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nihat Y.'nin bulunduğu odanın kapısında 24 saat polisin nöbet tuttuğu öğrenildi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y., muhtarlık görevinden alındı.


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