11 yaşındaki Emine Karataş Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 11 yaşındaki Emine Karataş, yaklaşık 56 saat sonra sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekipler, depremde yıkılan 7 katlı Arıkan Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, enkazdan 11 yaşındaki Emine Karataş'ı depremden yaklaşık 56 saat sonra sağ olarak çıkardı.
BABASI VE KARDEŞİ ENKAZ ALTINDA
Karataş'ın annesinin hayatını kaybettiği, babası Mehmet ile kardeşi Yunus Emre Karataş'ın ise enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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