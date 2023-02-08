THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) arama-kurtarma ekipleri ve yardımların deprem bölgesine ulaştırılması için bugün 102 sefer gerçekleştirecek.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Üstün, "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonumuzu sürdürüyoruz. Devlet kurumlarımız ve ilgili otoriterlerle iş birliği içerisinde deprem bölgelerine gidiş dönüş ulaşım imkanını vatandaşlarımıza sunmak için çalışmaya devam ediyor" dedi.
YURTDIŞINDAN GELEN YARDIMLARI DA TAŞIYOR
Turkish Cargo, yurt içinden deprem bölgesine yapılan yardımları taşımasının yanı sıra yurtdışından yapılan yardımları da depremzedelere ulaştırıyor.
Yapılan planlama kapsamında başta ABD, Hollanda, Almanya olmak üzere çok sayıda depremzedelere yapılan yardımlar Turkish Cargo uçaklarıyla Türkiye'ye getiriyor. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle kargo uçaklarının uçuş güvenliğini sağlamak için sefer öncesi 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemleri uygulanıyor.
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