11 yaşındaki Fatma, kuzenine yardım etmek isterken dereye düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde debisi yükselen dereye düşen ve arama çalışmaları 5. günde de süren Fatma Sezer'in (11) ayağı kayan kuzenine yardım etmek istersen dengesini kaybetmesi sonrası suda kaybolduğu ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:33
11 yaşındaki Fatma, kuzenine yardım etmek isterken dereye düştü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çatalca Mahallesi'nde Fatma Sezer, dengesini kaybedip yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma'dan dalgıçlar sevk edildi.

Ekipler, 5'inci günde de çalışmalarına devam ediyor. Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar sürüyor.

Fatma'nın çamur nedeniyle ayağı kayan amcasının kızına yardıma gittiği sırada, dengesini kaybederek dereye düştüğü öğrenildi.

Fatma'nın amcası Rıdvan Sezer, "Fatma, amca çocuklarıyla beraber dere kenarında çiçek toplamaya gitmiş. Eve dönerken amcasının kızının çamurdan ayağı kayıyor. Fatma da ona yardım etmek için yanına gittiğinde onun da ayağı kayıyor. Kız bir yerlere tutunarak çıkmayı başarıyor ama Fatma maalesef derede gözden kayboluyor" dedi.


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