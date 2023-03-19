Mardin'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:08
Mardin'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
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Mardin Kızıltepe’nin kırsal Çatalca Mahallesi’nde köprüden geçerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Fatma Sezer, sağanakla birlikte debisi yükselen Cırcıp Deresi’ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.

Ekiplerin üç gündür devam eden arama çalışmaları bugün de sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Mardin için sağanak uyarısı yapıldı.


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