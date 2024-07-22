11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:10

Güncelleme: 22.07.2024 - 09:11

Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ’birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.’yı (23) yakalamak için çalışma başlatıldı.

M.A.’nın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.