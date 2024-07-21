Kayseri'de doğalgaz borusu patladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan oto sanayi sitesindeki bir işyerinin doğalgaz borusu patladı. Olayın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince çevre dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 00:23
Kayseri'de doğalgaz borusu patladı
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Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi 6152. sokak üzerindeki bir iş yerinin doğalgaz borusu patladı.

Alevleri gören çevredeki esnaf durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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