Samsun’da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:32
Samsun’da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı’ndaki kavşakta saat 07.45’te Tuncay Mutlu idaresindeki 55 GS 853 plakalı hafif ticari araç ile Hayati Özçelik yönetimindeki 55 GS 249 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Sümeyya Tatlı (24) ve Alican Zengin (29) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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