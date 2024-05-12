Samsun'da korkunç olay: 3 çocuk annesi, 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu

Samsun’da 5 aylık hamile 3 çocuk annesi kadın iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:31
Samsun'da korkunç olay: 3 çocuk annesi, 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu
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Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde, Irak uyruklu Muhammed S., 12 yıllık eşi Suriye uyruklu 3 çocuk annesi B.S’yi (32) evlerinin oturma odasında iple asılı halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 5 aylık hamile olan B.S’nin ölmüş olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Genç kadının cansız bedeni oopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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