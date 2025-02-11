11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Bağ evinde yakalandı!

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan kadın şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.

11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Bağ evinde yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:47

Aydın'da jandarma ekipleri, yurttaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. adlı şahsı, İzmir'in Selçuk ilçesinde saklandığı bağ evinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahıs adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



Etiketler: #bağ evi #hapis #hırsızlık #firari

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