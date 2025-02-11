11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Bağ evinde yakalandı!
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan kadın şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.
Aydın'da jandarma ekipleri, yurttaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre; Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. adlı şahsı, İzmir'in Selçuk ilçesinde saklandığı bağ evinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Şahıs adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #bağ evi #hapis #hırsızlık #firari
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'
- Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı!