20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yolda yürürken yakalandı!

Bursa'da ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu ticareti’ suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Varol Y., sokakta yürürken yakalanarak cezaevine gönderildi.

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yolda yürürken yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:20

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelendikleri bir kişiyi Mahmudiye Mahallesi’nde durdurdu.

Şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu ticareti’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Varol Y. (38) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #ceza #firari #hapis #hükümlü

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