11 yıl önce kapatılmıştı... Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve 2013 yılında kapatılan Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

11 yıl önce kapatılmıştı... Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı!
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 08:27

Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı’nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz” dedi.

Yayladağı Hudut Kapısı'nın, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.


Etiketler: #dönüş #suriye #yayladağı #hudut

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