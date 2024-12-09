Son Dakika... Suriye'de yönetim, iktidarı devretmeyi kabul etti

Son dakika haberi... Suriye’nin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.

Son Dakika... Suriye'de yönetim, iktidarı devretmeyi kabul etti
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 20:41

Suriye’nin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.

Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani, Suriye'nin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi. 

Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etti.

Görüşmede, Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir de yer aldı.

Colani, görüşmede el-Celali'ye Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin "sıfırdan başlamasına" rağmen son dört yılda deneyim kazandığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Colani, ayrıca geçiş hükümetinin eski yönetimin deneyimlerinden de faydalanacağını açıkladı.

Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.


Etiketler: #suriye #İktidar

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