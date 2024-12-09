Son Dakika... Suriye'de yönetim, iktidarı devretmeyi kabul etti
Son dakika haberi... Suriye’nin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.
Suriye’nin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.
Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani, Suriye'nin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etti.
Görüşmede, Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir de yer aldı.
Colani, görüşmede el-Celali'ye Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin "sıfırdan başlamasına" rağmen son dört yılda deneyim kazandığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Colani, ayrıca geçiş hükümetinin eski yönetimin deneyimlerinden de faydalanacağını açıkladı.
Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.
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