112 Acil çalışanları, güvencesiz araçlarda görev yapıyor
Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansın kasko ihale süreci ekonomik krizden dolayı başlatılamadı. Kaskosuz araçları kullanan personel tedirginlik yaşarken bakanlık çalışanlara “Araçlar kaskosuz, daha dikkatli olun” uyarısında bulundu.
Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansın 1.5 aydır kaskosuz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Kaskosuz ambulanslara binen sağlık çalışanları tedirginlik yaşarken il sağlık müdürlükleri ise ambulans kullananlara “Araçlar kaskosuz, daha dikkatli olun” diyerek sözlü uyarıda bulundu.
İddiaya göre, 2020 yılında 19 milyon, 2021 yılında ise 44 milyon lira kasko bedeli ödeyen Sağlık Bakanlığı, ekonomik krizden dolayı 2022 yılı için ihale sürecini başlatmadı. Şu an Türkiye genelinde bulunan ambulansların hepsi kaskosuz olarak trafikte. Herhangi bir kaza ve ölüm sonrası masraflar, tedavi giderleri ile sürücü ve hasta tazminatları devletin cebinden çıkacak.
HERKES GÜVENCESİZ
Bakanlığa bağlı Acil Hizmetler Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla şoförlere “Aman dikkatli olun, araçlar kaskosuz” dedi.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise kasko yapılmamasını skandal olarak değerlendirdi. Doğruyol, “Aldığımız bilgiler, ihaleyi alan firmanın geri çekildiği yönünde. 1.5 ay geçmesine rağmen neden yeni ihaleye çıkılmadı? Sağlık çalışanlarının yanı sıra trafikte dolaşan herkes güvencesiz. Acilen sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı” diye konuştu.
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