Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:52

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından 2025 yılında 12 bin polis alımı yapılacak. 32. Dönem POMEM başvurularının başlamasını bekleyen adaylara, müjdeli haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Peki, 12 bin polis alımı başvurusu ne zaman? 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır?

12 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM polis alımı başvuruları sonrasında alınacak lisans ve ön lisans mezunu adayların kadro sayısını açıkladı. Geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 31. dönem için 4-14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı. 32. dönem POMEM başvuru tarihleri Polis Akademisi tarafından henüz duyurulmadı.

12 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

32. dönem POMEM başvurularının tarihi henüz açıklanmadı. Buna göre, henüz başvuruların nasıl yapılacağı bildirilmedi.