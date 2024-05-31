Depremzedeleri korkutan yangın: 8 konteyner alevlere teslim oldu
Osmaniye’de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korkuttu. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner yangından zarar gördü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremden etkilenen illerden Osmaniye’de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
5 KONTEYNER KÜL OLDU
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 5 konteyner tamamen, 3 konteyner ise kısmen zarar gördü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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