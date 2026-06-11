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12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

11.06.2026 11:29:00
Güncellenme:
ANKA
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12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "İzmir merkezli 12 ilde FETÖ’ye yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanlığı, İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda; örgütün 'güncel eğitim yapılanması', 'kadın yapılanması' ve 'erkek yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt evlerinin kira, iaşe ile temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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